Wars van aangeleerde flauwekul

In Hier zijn de Van Rossems (NTR) is het illustere trio vanavond opmerkelijk positief over Luik, de ooit zo viezige stad die je snel achter je liet op weg naar het zonnige zuiden. Sis van Rossem bespreekt onder meer Le Faune Mordu, een zinderend erotisch beeld. Onomwonden meldt ze tijdens een wat claustrofobisch momentje: ’Het zweet staat me op de rug. En op mijn snor.’

Bij de start verwachtte u niks van ’een serie met drie waggelende bejaarden’. Sommige afleveringen scoorden dit seizoen bijna een miljoen kijkers.

„Ongelooflijk, hè? Maar ja, ergens verbaast het me ook niet. Het programma is steeds beter geworden. In het begin was het zo verschrikkelijk slecht dat ik regelmatig overwoog ermee te stoppen. Ik vond het een soort VVV-programma en dacht: hoor eens even, hier leen ik me niet voor. Je wilt niet weten hoeveel woedende mails ik naar de hoge tv-bazen heb gestuurd. Nu heeft de montage veel meer oog voor geestige dingen. En in het begin kreeg Maarten de meeste tijd. Het is heel aangenaam dat het nu veel eerlijker is verdeeld.”

Een deel van het succes schuilt in het feit dat u zich niet vrolijker voordoet dan u bent.

„Op tv moet je blijkbaar steeds roepen: Leuk! Enig! En: haha! Dat is aangeleerde flauwekul. Het is leven ís ook niet zo vrolijk, toch? Mensen zeggen weleens dat we zo mopperen. Dat vind ik helemaal niet. We benoemen alleen de realiteit. We zijn wie we zijn. Wildvreemden vertellen me hoe fijn ze dat vinden. We roepen niet: kijk eens wat wij nog kunnen als bejaarden. Oh, dat woord mag je niet eens meer gebruiken. Alsof bejaarde een scheldwoord is. Nou, ik ben er trots op dat ik dat ben. Mijn moeder zei altijd: be your age.”

In tegenstelling tot veel oudere vrouwen op de Nederlandse tv weigert u zich te laten oppoetsen.

„Je moet nooit je gezicht laten oplappen, of je borsten laten liften. Daar zit het ’m toch niet in? Het gaat erom wie je bent. Ik kijk zelf trouwens al vijftien jaar geen tv meer. Het is een lege, oppervlakkige wereld.”

Hoe belangrijk is het voor u om kennis over te dragen in het programma?

„Dat staat bovenaan voor mij. Kijk, het programma is natuurlijk niet zo vreselijk inhoudelijk. Daar heb ik in het begin met Maarten wel aanvaringen over gehad. Hij zei: dan zit je verkeerd en moet je naar de VPRO. Maar ik deed verschrikkelijk veel moeite om een goed verhaal neer te zetten, en daar werd dan zo in gehakt dat collega’s me vroegen of ik aan het dementeren was. Dat gaat nu veel beter. Het is zo prettig als mensen me vertellen dat ze na ons nu ook een dagje Dordrecht gaan doen. En dan het schilderij bekijken dat ik heb besproken. Dat ze vroeger nooit zo goed wisten wat ze moesten doen in een museum, maar het nu snappen. En wat ik ook heel mooi vond: in onze Groningen-aflevering hebben we geklaagd dat vlak bij een Joods oorlogsmonument, waar een hele wijk is afgevoerd, een bordje hangt met ’de leukste winkelstraat van Groningen’. Dat doe je toch niet? Kort na de uitzending kregen we te horen dat het bordje is weggehaald.”

Kijkt u graag naar uzelf?

„Vreselijk is dat. Ik kijk de afleveringen alleen op mijn computer, in een klein schermpje onderin. Ik kick er niet op om op tv te zijn. Het is een leuke bijkomstigheid om dit mee te maken als je bijna 74 bent, maar verder geef ik er geen kwartje om. Ik heb veel positieve reacties gekregen op mijn beslissing laatst niet bij Jinek aan te schuiven omdat dat kindmodel ook te gast was. Mensen doen alsof het heel wat is om bij die Jinek te mogen komen. Nou, ik heb het al een keer gedaan en ik heb me kapot verveeld. Ze hadden ons aan het einde van het programma gezet, als lokkertje. We zaten maar te zitten aan die tafel. Ik had al bedacht dat ik deze keer een haakwerkje of een boek zou meenemen.”

Sis van Rossem: „Mijn hoofd op televisie: ik geef er geen kwartje om.” Ⓒ Wim Kluvers

U werkt liever thuis aan een nieuwe column voor Maarten!

„Oh, zeker! Ze hebben nu zelfs bedacht om die te bundelen, als sinterklaascadeautje. Ik vind niks heerlijker dan achter de computer een beetje bedenken wat ik zal doen. Eerst een kladje maken, en dan verder prutsen. Ik word er rustig van. Voor mijn partner is het ook ideaal. In het dagelijks leven kan ik natuurlijk goed schelden en vloeken. Hij zegt: zalig dat je het nu allemaal opschrijft in die stukjes. Dan ben ik niet meer de sigaar. Ha, schattig toch?”