Justin Theroux naar rechtbank voor huiselijk geweld

„Omdat mijn appartement direct boven dat van de Resnicows ligt, heb ik de pech al jaren te horen hoe meneer tegen zijn vrouw schreeuwt en scheldt, in sommige gevallen heeft dat geleid tot telefoontjes naar de alarmlijn”, aldus Justin in rechtbankpapieren, zo meldt New York Post. „Alhoewel ik niet zeker kan weten of de verwondingen van mevrouw een resultaat zijn van die nachtelijke ruzie, wil ik dit toch graag onder de aandacht brengen van de rechtbank, want het lijkt erop dat pogingen de politie in te schakelen hun doel niet hebben bereikt.”

Zowel de buurman als zijn vrouw ontkennen. Barbara Resnicow laat in een verklaring weten dat ze eerder deze maand is gevallen, en daardoor een blauw oog had. Ook liet het stel weten dat de vrouw slechthorend is, en haar echtgenoot daardoor geregeld op luide toon met haar communiceert. Ze beschuldigen Justin ervan de man zwart te maken, alleen om een burenruzie te beslechten.