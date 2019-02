Demonstranten bij vrijlating R. Kelly

De betogers scholden de zanger onder meer uit voor verkrachter en pedofiel en maakten opmerkingen over het feit dat Kelly zelf ook dochters heeft. De muzikant wordt ervan beschuldigd een aantal vrouwen te hebben misbruikt, onder wie minimaal drie minderjarigen. R. Kelly gaf zichzelf vrijdag aan en werd maandag op borgtocht vrijgelaten nadat hij de benodigde tien procent van zijn borg van een miljoen dollar had betaald.

De eerste zitting in de zaak staat gepland op 22 maart. De zanger kan echter daarvoor al weer de binnenkant van een cel zien: in een andere rechtszaak werd hem bevolen voor 6 maart achterstallige alimentatie betalen aan de moeder van zijn drie kinderen. Hij is haar nog zo’n 160.000 dollar verschuldigd. Betaalt hij dat bedrag niet, dan wordt hij opnieuw opgepakt.