Jussie Smollett mag toch Chicago uit

De advocaten van de in opspraak geraakte acteur dienden een aanvraag in zodat Jussie naar New York en Californië mag afreizen om te overleggen met zijn advocaten. De rechter keurde dat goed, maar benadrukte volgens de New York Post dat hij alleen richting die bestemmingen mag vertrekken. Naar het buitenland kan hij sowieso niet, want hij heeft toen hij op borgtocht werd vrijgelaten zijn paspoort moeten inleveren.

Jussie wordt verdacht van het doen van een valse aangifte over een homofobe, racistische aanval op hem eind januari. Hij moet op 14 maart voorkomen in Chicago.

Publiek en pers proberen bij Jussie Smollett te komen Ⓒ Hollandse Hoogte