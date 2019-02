How I met your mother-actrice in tv-serie

De half-Nederlandse actrice gaat daarin privédetective Dex Parios spelen, een legerveteraan met een gokprobleem en een aantal andere persoonlijke problemen, die wel uitermate goed is in haar werk.

Smulders is vooral bekend van haar rol in How I Met Your Mother, waarin ze het personage Robin speelde. Ze is dit voorjaar te zien in The Avengers: Endgame als Maria Hill en speelt datzelfde personage ook in de komende Spider-Man-film. Haar Netflixserie Friends From College werd vorige week gecanceld door de streamingservice.