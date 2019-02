40.000 kijkers voor nachtelijke Oscars

Lady Gaga met haar Oscar voor Shallow Ⓒ Hollandse Hoogte

Ruim 40.000 mensen hebben zondagnacht de wekker gezet om naar de rechtstreekse uitzending van de Oscar-ceremonie te kijken. Net5 was daarmee een van de best bekeken zenders in de nacht, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.