Astrid Kersseboom winnaar De Slimste Mens

Kersseboom volgt RTL-verslaggever Marieke van de Zilver op, die de voorjaarseditie van het populaire spel won. De NOS-coryfee is vrijdagavond te gast in de talkshow Op1 om haar verhaal te doen.

De Slimste Mens, gepresenteerd door NPO-veteraan Phillip Freriks, is al jaren een van de best bekeken programma’s op de Nederlandse televisie. De halve finale vestigde donderdagavond een kijkcijferrecord; nog nooit keken 1,985 miljoen mensen op de avond zelf naar een aflevering van de quiz.

Het twintigste seizoen wordt komend najaar opgenomen. Mogelijk zal jurylid Maarten van Rossem in die reeks voor het eerst sinds 1962 zingend te zien zijn. Een groep fans is op de website www.Doneeractie.nl een crowdfunding begonnen om de norse historicus aan zijn belofte te houden dat hij voor 10.000 euro karaoke zal gaan doen in de uitzending.