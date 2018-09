The Weeknd was te moe voor optreden MTV VMA

Van tevoren was aangekondigd dat The Weeknd zou optreden bij het awardgala. De zanger, die voor vier beeldjes was genomineerd, liet het echter afweten en MTV gaf geen uitleg over zijn afwezigheid.

Bronnen onthullen nu dat The Weeknd, oftewel Abel Tesfaye, vermoeid is door zijn lange tournee. De zanger zegde een tijd geleden toe te komen optreden bij de VMA’s, maar dat was voordat de vermoeidheid optrad. In de dagen voorafgaand aan de MTV-show had hij er gewoon geen zin meer in.

Drukke periode

The Weeknd kan zijn borst nat maken. Een dezer dagen begint hij namelijk aan een nieuwe reeks concerten, die tot en met december duurt. De vriend van Selena Gomez mag dus wel oppassen dat hij niet een deel van zijn tournee moet afzeggen wegens oververmoeidheid, net als Selena’s ex Justin Bieber.