Ambassadeurs van de Vrijheid bekendgemaakt

Kraantje Pappie treedt op bij de Bevrijdingsfestivals in Utrecht, Flevoland, Amsterdam, Friesland en Groningen. Sam Feldt in Gelderland, Haarlem, Brabant, Zuid-Holland en Den Haag. Maan is te horen in Overijssel, Drenthe, Zeeland en Limburg.

De Ambassadeurs werden bekendgemaakt op NPO 3FM tijdens de ochtendshow van Frank van der Lende, die zelf in 2017 ambassadeur was. Zanger Hessel was in 1991 de eerste Ambassadeur. De afgelopen jaren vervulden onder meer Ronnie Flex, Fedde Le Grand, De Jeugd van Tegenwoordig, De Staat, Kovacs en Nielson die rol.

De Bevrijdingsfestivals vormen samen het grootste eendaagse gratis culturele evenement in Nederland. Vorig jaar kwamen daar ruim een miljoen bezoekers op af.