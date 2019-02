The Raconteurs op Best Kept Secret

Daarnaast werden ook de namen van hiphopband Death Grips, de elektroproducer SOPHIE en de Britse psychedelische band Spiritualized en die van 36 anderen onthuld.

In totaal zijn nu 99 artiesten voor de editie van dit jaar van het festival bekend. Eerder werden al de namen van onder anderen Bon Iver, Kraftwerk en Christine and the Queens, Interpol, Mac DeMarco, Carly Rae Jepsen, Primal Scream en Charlotte Gainsbourg bekend.

Best Kept Secret komt voor de zevende editie een nieuw nieuw podium genaamd Seven, waar muzikaal experiment en nieuw geluid de spotlight krijgt. Het driedaags festival vindt plaats van 31 mei tot en met 2 juni op het terrein van Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De kaartverkoop is al begonnen.