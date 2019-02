Chef’Special doet voorlopig geen Nederlandse shows

„We hebben bedacht dat we dit jaar geen Nederlandse shows doen. We gaan wat dingen doen in Duitsland, in Engeland en in Spanje. Geen Nederlandse dingen”, aldus Joshua. Na de zomer wil Chef’Special wel met nieuwe muziek komen. „Als het aan ons ligt is er dit jaar nog wel een nieuw album. Zeker”, bevestigt de zanger. „Misschien december, of iets eerder. In ieder geval na de zomer.”

Het schrijfproces voor de nieuwe plaat gaat in ieder geval als een speer. „We zijn heel veel aan het maken. Dat is gewoon heel chill. We hebben heel veel verschillende tracks, we moeten nog een beetje een richting kiezen”, zegt Joshua. „Het kan nog alle kanten op. We hebben Nicotine-achtige tracks, en Amigo-achtige tracks.”