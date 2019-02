Shakira in juni verhoord door justitie Spanje

De Colombiaanse, die een relatie heeft met FC Barcelona-speler Gerard Piqué, heeft zelf bevestigd dat ze zal worden ondervraagd, meldt persbureau AFP.

Justitie in Barcelona beschuldigt de zangeres ervan via belastingparadijzen belasting te hebben ontdoken. Het Openbaar Ministerie heeft tegen de bij Barcelona wonende Colombiaanse popster zes aanklachten geformuleerd over ontduiking van belasting.

De 42-jarige zangeres is gevraagd een borgsom van 19 miljoen euro te storten, als verzekering dat ze niet de benen neemt. Shakira bestrijdt de aanklachten en zegt geen belasting te hebben ontdoken. De belastingdienst heeft vergeefs geprobeerd de zaak te schikken en heeft de zaak daarom nu aan justitie overgedragen.