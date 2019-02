Animatieserie over Gremlins in de maak

Warner lanceert later dit jaar een eigen streamingservice, waar de serie op te zien zal zijn. De nog naamloze animatieversie zal volgens Variety draaien om de jonge jaren van Mr. Wing, de Chinese opa uit de films die een winkel heeft waar het eerste wezentje uit vandaan komt. De schattige, pluizige Mogwais veranderden in Gremlins in agressieve reptielachtige monstertjes als ze in aanraking kwamen met water of na middernacht gevoerd werden.

Gremlins uit 1984 was geschreven door Chris Columbus en werd geregisseerd door Joe Dante. De film was een groot succes aan de boxoffice en kreeg zes jaar later een sequel: Gremlins 2: The New Batch.