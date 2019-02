’Format niet spannend genoeg’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Mario Nap Fotografie

Robert ten Brink is vanaf woensdagavond terug op tv met het populaire Love is in the air. Maar niet alles wat ’Dr. Love’ aanraakt, verandert in kijkcijfergoud. Zo ging Screentest, waarin onder zijn juryleiding werd gezocht naar een nieuwe presentator, roemloos ten onder. „Het had heel leuk kunnen zijn, maar ik denk dat het format niet werkte.”