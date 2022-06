’BBC praat over liveshow Strictly Come Dancing in paleis’

De BBC is met de Britse koninklijke familie in gesprek over een mogelijke liveshow van het populaire Britse dansprogramma Strictly Come Dancing vanuit Buckingham Palace. Volgens The Sun heeft koningin Elizabeth haar toestemming gegeven en zijn ook prins Charles en zijn vrouw Camilla enthousiast.