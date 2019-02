Kritiek op Caroline Tensen om post bij moskee

„Met mijn vader van 84 in Abu Dhabi !! Zo dankbaar dat we dit nog samen kunnen doen!”, schrijft Caroline bij de foto. „We staan hier voor de prachtige Sjeik Zayed-moskee waar ik mijn kleding moest aanpassen.” Geen rare toelichting op het rode gewaad dat ze draagt, zou je denken, maar daar denkt een volger anders over. “’...waar ik mijn kleding moest aanpassen.’ Is het werkelijk nodig om dat expliciet te benoemen?” Ze vindt het onnodig dat de presentatrice er ’nog een gekke emoticon achteraan plakt’.

Gelukkig voor Caroline zijn de andere reacties hartverwarmend. „Een koestermoment”, schrijft iemand. Velen vinden het mooi dat ze dit met haar vader kan delen. En ach, die kleding, tsja, ze mag dan ’een nonnetje lijken’, maar: „Jou staat toch alles, Caroline.”