Johanna ter Steege en Huub Stapel samen in stuk

Het stuk vertelt over het leven het leven van boerin Hanna en haar familie in de tumultueuze jaren zeventig. Zij moet vechten om de verkoop van de boerderij, die al drie generaties familiebezit is, tegen te houden. Het is de bloeitijd van actiegroepen en ook de Twentse boeren in Tubbergen komen in opstand. Hun protest in 1971 tegen de ruilverkaveling geldt als de felste boerenopstand in de Nederlandse geschiedenis.

De grootste muziektheatervoorstelling is een initiatief van actrice Johanna ter Steege, geboren en opgegroeid in Twente. Zij noemt Hanna van Hendrik een „eerbetoon aan de veerkracht van de boerengemeenschap van mijn jeugd. Het is een familiekroniek over vrees voor verandering, hechte familiebanden, liefde en bevrijding.” De voorstelling wordt opgevoerd in het Twents dialect en Nederlands.

Hanna van Hendrik is te zien van 5 juni tot en met 21 juli in Hangar 11 van Vliegveld Twenthe. De locatie wordt omgetoverd tot een boerenerf met stallen en koeien, trekkers, waslijnen, en een motorbaan. Tijdens het spektakel staan behalve acht acteurs ook dertig figuranten, vijf muzikanten, tien koeien en een koor op het podium.