Onzekerheid over optreden R. Kelly in Nederland

Toch doet The Box er alles aan om daar onderuit te komen. Zo worden de voorwaarden van het contract op dit moment door hun advocaat ’opnieuw getoetst aan de huidige situatie rondom de artiest’, laten ze aan AT5 weten. Wel heeft The Box het geplande optreden van R. Kelly op 20 april in Amsterdam van de agenda gehaald en alle publiciteit op sociale media en op de website van de zaal is dinsdag verwijderd.

J. Noah Entertainment liet The Box dinsdag weten nog geen duidelijkheid te kunnen geven of het concert überhaupt kan doorgaan nu R. Kelly onder verdenking staat van seksueel misbruik en slechts op borgtocht vrij is. De organisator belooft wel dat mensen het geld voor hun ticket terugkrijgen als het niet doorgaat.

Amerikaanse media melden dat een concert van de zanger in de Duitse plaats Neu-Ulm op 12 april is geannuleerd. De organisatoren van een concert in Hamburg op 14 april willen ook dat evenement afgelasten, maar ondervinden daarbij tegenwerking van het management van de zanger.