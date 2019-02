Extra kaarten voor eenmalig concert Normaal

De 17.500 kaartjes gingen in december binnen enkele minuten van de hand. Het is het eerste en voorlopig enige concert van de band na vier jaar afwezigheid. Tijdens het openluchtconcert treden ook Rowwen Hèze, Miss Montreal en De Boetners op.

In 2015 gaf Normaal een afscheidsconcert in GelreDome. Gezondheidsklachten dwongen voorman Bennie Jolink destijds te stoppen met optreden, maar hij voelt zich inmiddels weer fit. „Ik had begin 2016 helemaal niet meer verwacht dat ik, dankzij een nieuw geneesmiddel, weer zo goed op zou knappen. Het heeft weliswaar twee jaar in beslag genomen, maar het resultaat mag er zijn”, aldus Jolink.

De extra kaarten gaan vanaf donderdag in de verkoop. Volgens organisator Mojo Concertrs bestaan er nog geen planner voor meer optredens van de band.