Elton John hoopt dat Britney Spears geluk vindt na ’traumatische tijd’: ’Dat verdient zij’

„Ik vind het zo leuk dat Britney en ik samen een nieuw nummer hebben gemaakt”, aldus John in het interview. „Ze is zo lang weggeweest. Ze heeft veel angst omdat ze vaak is verraden. Om die reden hebben we haar gedurende het hele proces gerustgesteld door te zeggen dat alles goed komt.”

John hoopt dat Hold Me Closer een grote hit wordt, omdat het Spears in zijn ogen kan helpen opnieuw gelukkig te worden. „Dat is alles wat iemand zoals zij verdient, zeker na het doormaken van zo’n trauma dat zij heeft moeten doorstaan.” Daarmee doelt de zanger op de curatele waar Spears jarenlang mee te maken had.

Het nummer dat Spears en John hebben uitgebracht is een nieuwe versie van Johns hit Tiny Dancer uit 1972. Eind juli werd al gefluisterd dat Spears haar muzikale comeback zou maken samen met de Brit. Op 8 augustus werden die geruchten bevestigd door de artiesten zelf. Het is voor het eerst dat Spears muziek uitbrengt sinds de zangeres niet langer onder curatele staat van haar vader. Dat bewind hield vorig jaar op.