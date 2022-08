Nieuwe single Britney Spears en Elton John is uit: ’Hopelijk herstelt dit haar vertrouwen’

Het nummer is een vernieuwde versie van Tiny Dancer, een hit van Elton John uit 1971. Voor Britney Spears betekent de lancering van de plaat haar officiële comeback na een onderbreking van zes jaar.

John hoopt dat het nummer bijdraagt aan het herstel van Spears’ vertrouwen. „Ze heeft veel angst omdat ze vaak verraden is. Om die reden hebben we haar gedurende het hele proces gerustgesteld door te zeggen dat alles goed komt”, vertelt hij in gesprek met The Guardian. „Mocht het een hit worden, zou dit haar meer vertrouwen geven en zal ze zich realiseren dat mensen om haar geven en willen dat ze gelukkig is.”