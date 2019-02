Strikt Privé

Onder meer SYLVIE MEIS, die hem goed heeft gekend, neemt in deze Privé afscheid van de excentrieke modeontwerper die zijn stempel drukte op merken als Fendi en Chanel en daarnaast zelf een, tót vorige week, levende legende was.

Zaterdagochtend om half twaalf ging het vliegveld van Innsbruck dicht omdat daar het Nederlandse regeringsvliegtuig landde met aan boord het koninklijke gezin. Geniet van de jaarlijkse beelden uit het luxe skioord Lech, waar meegereisde PRINSES BEATRIX zelfs al ruim vijftig jaar vakantie viert, ondanks dat zij er zeven jaar geleden het grootste drama van haar leven te verwerken kreeg.

Ronduit opzienbarend is het verhaal dat CATHERINE KEYL op de radio aan WILFRED GENEE vertelde. In een onbewaakt ogenblik doet zij uit de doeken hoe zij ontdekte dat ANDRÉ HAZES, senior wel te verstaan, met wie zij een aantal afspraakjes had, VERLIEFD OP HAAR WAS! En niet een ’beetje verliefd!’ Dat ontging echter iedereen, ook haarzelf…