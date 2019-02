George Baker verklaart ’groene tasje’ uit Little Green Bag

„De één dacht dat we over een klein zakje met wiet zongen, een ander dacht dat ik eigenlijk een little green bug bedoelde. Hoewel er veel over geluld is, is geen van beide waar”, vertelt de zanger aan het magazine.

Maar wie nu vol ongeduld zit te wachten op de ware betekenis van het groene tasje, wordt teleurgesteld. Bassist en mede-componist Jan Visser en George Baker hebben het samen al repeterend bedacht. „Wij zaten met zijn tweeën in dat repetitielokaaltje en al zingend kwam de tekst binnenrollen. We hebben het maar zo gelaten, temeer omdat er in die tijd wel meer nummers met wazige teksten waren. Nu kon iedereen er zijn eigen idee bij vormen, helemaal prima.”

Dat het liedje zo goed zou scoren en nu nog steeds actueel is, kon George Baker ook niet bevroeden. Het werd in 1969 direct een hit, niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika. „Daarna was de beer los.” Maar veel geld heeft hij destijds niet aan het liedje overgehouden, omdat hun platenlabel al snel failliet ging. Pas toen het dankzij de film Reservoir Dogs van Quentin Tarantino in 1999 weer een opleving kreeg en in reclames gebruikt werd, begon het ’kleine groene tasje’ geld in het laatje te brengen.