Making a Murderer-zaak mogelijk heropend

Steven Avery Ⓒ Hollandse Hoogte

Nieuwe ontwikkelingen in de geruchtmakende zaak rond de moord op Teresa Halbach, het onderwerp van de populaire Netflix-documentaire Making a Murderer. Voor hoofdverdachte Steven Avery en zijn neefje Brendan Dassey gloort er weer hoop op vrijlating, nu Avery’s advocaat Kathleen Zellner nieuw bewijs mag presenteren in de rechtbank, zo kondigt ze aan via Twitter. Daardoor is er een kans dat de zaak wordt heropend.