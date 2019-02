Eric Schneider neemt afscheid van het toneel

De voorstelling, tevens de afsluiting van de tournee van De Indië Monologen, vindt plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Schneider kondigde in 2013 al aan tijdelijk afscheid te nemen van het podium. Maar speciaal voor deze productie betrad de in Batavia geboren Hagenaar na vijf jaar opnieuw het toneel met een eigen monoloog over zijn Indische verleden.

„Het was een bijzondere en zeer persoonlijke ervaring”, aldus Schneider. „Ik speelde zoveel rollen, maar het is een eer om met mijn eigen verhaal afscheid te nemen van het publiek.” De kaartverkoop voor de extra voorstelling van De Indië Monologen, waarin mensen die een link met Nederlands-Indië hebben hun persoonlijke visie geven op de geschiedenis van de Nederlandse ex-kolonie, is dinsdagmiddag van start gegaan.

Schneider speelde zijn eerste rol in 1960 en maakte het grootste deel van zijn carrière deel uit van het Haagse gezelschap De Appel. Daar speelde hij meer dan honderd gelauwerde hoofdrollen. In 1967 ontving de acteur de Louis d’Or voor zijn titelrol als Hamlet bij het Nieuw Rotterdams Toneel en werd geëerd als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De acteur was ook te zien in een groot aantal films en series, zoals Bernhard: Schavuit van Oranje en Stellenbosch. In 2013 maakte Schneider een voorstelling met zijn zoon Beau, die ook acteert.