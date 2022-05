Beroemde moordzaak vol vragen gedramatiseerd met Colin Firth

Kijkers worden in de eerste aflevering vrijwel direct het bloedbad uit 2001 ingetrokken, via een lang shot waarin zoon Todd (Patrick Schwarzenegger) dronken thuiskomt van een kerstfeestje. Ruim vier minuten blijft de camera hem volgen. Ambulancemedewerkers staan onderaan de trap, boven het bebloede lichaam van moeder Kathleen (Toni Collette). In de keuken zit een zwaar aangeslagen Michael. Wanneer Todd hem probeert te helpen door het bloed van zijn handen te wassen, grijpen agenten in. Alles kan van belang zijn in het onderzoek. Het huis is officieel een plaats delict geworden.

De serie blijft vervolgens heen en weer in de tijd springen, om het gezinsdrama en de roemruchte vervolging van zoveel mogelijk kanten te belichten. Van Michael zelf tot onderzoekers en familieleden die verdeeld zijn over wat er mogelijk gebeurd is. Ook tijdens de rechtszaak wordt de waarheid opzettelijk in het midden gehouden. Het ene scenario toont Kathleen als moordslachtoffer, het volgende moment zien we haar een ongelukkige val maken. Kritiek klonk er al op de manier waarop haar dood in beeld wordt gebracht. Regisseur Antonio Campos, bekend door het misdaaddrama The devil all the time, schuwt gruwelijke beelden niet.

Kathleen zou dronken van de trap zijn gevallen, klonk het verhaal van de verdediging vanaf 2001. Maar een jury ging daar niet in mee. Nadat Peterson in 2003 werd veroordeeld voor moord, vermoedelijk door zijn vrouw met een vuurpook te hebben geslagen, doken twee Franse filmmakers op de zaak. Via hun veelbekeken documentairereeks volgden ze uiteenlopende verwikkelingen, die gebeurtenissen in een nieuw daglicht plaatsten. Ook dat aspect wordt belicht in HBO’s The staircase, waarin regisseur Jean-Xavier de Lestrade en producent Denis Poncet personages zijn binnen een gelaagd verhaal. Zeker voor kijkers die nog niet bekend zijn met de eerdere Netflix-reeks, zal dat een serie vol intrigerende wendingen opleveren.