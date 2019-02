Anita Witzier schrijft kookboek zonder fratsen

Volgens Anita is haar boek geen recept om „eeuwig jong, fit en strak” te blijven. „Wel een hart onder de riem door te zien dat elke dag lekker en verantwoord eten helemaal niet zo ingewikkeld is. Dat kan en wil je er niet bij hebben, naast je gezin, je werk en een sociaal leven.” Pasta, aardappelen en brood zijn dan ook niet verbannen. „Inderdaad, het trio dat naar het vagevuur is verbannen. Want kom op zeg, nooit meer een kruimige pieper of beetgaar krieltje? Een lekker pastaatje of goed belegde sandwich? Een glas wijn of een lekkere toet toe?”

Hoewel het boek niet meedoet aan „trends, hypes en superfoods” zijn de recepten wel gezond. „Niet te veel van alles, niet meer, niet minder. Bijna belachelijk in z’n eenvoud. Laat je gezonde verstand je goeroe zijn. Meer heb je niet nodig.”