Katy Perry kreeg klunzig aanzoek in helikopter

Het koppel ging uit eten en als verrassing had Orlando een vlucht in een helikopter geregeld. De acteur gaf Katy vervolgens een briefje om haar af te leiden. „Dus ik ben dat aan het lezen en ik hoor ondertussen dat de champagnefles is gebroken en dat de scherven overal liggen, maar ik blijf naar het briefje kijken”, blikt de zangeres terug op het aanzoek op Valentijnsdag. „Hij haalde een doosje uit zijn zak dat te groot was voor zijn zak dus die scheurde en zijn elleboog kwam in de champagne. En ik had zoiets van: ik lees gewoon mijn briefje.”

Hoewel er het een en ander misging, was Katy heel blij met hoe Orlando het had aangepakt. „Mijn hele familie en al mijn vrienden waren er. Hij deed het zo goed.”