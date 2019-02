Hoe vernieuwend is Patty Brard?

Patty Brard wil het verhaal achter de modemissers weten. Ⓒ Endemol Nederland

Het RTL-programma was Gordon zeven seizoenen op het lijf geschreven: Hotter than my daughter. Maar er waren steeds minder dochters die wilden dat hun moeder eens haar borsten binnenboord hield of een slipje aantrok naar de supermarkt. Dat leidde in 2017 tot de aankondiging: dit is echt het laatste seizoen!