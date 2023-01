Premium Het beste van De Telegraaf

Art Rooijakkers: ’Weet nog niet of ik B&B vol liefde ga doen’

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Art Rooijakkers is nog niet helemaal uit zijn agenda voor 2023. Ⓒ Tom Cornelissen

Doet goed voorbeeld goed volgen, of is het hebben van een uitstekende zangstem erfelijk bepaald? Zou het toeval zijn dat bijna elk lid van de familie Jackson of Kelly kon zingen? Dat de harmonieën van The Bee Gees en The Beach Boys nooit geëvenaard werden? In de nieuwe show DNA Singers (RTL 4, 20:30 uur) duikt Art Rooijakkers in deze kwestie. „Het moet toch een geweldig gevoel zijn om samen met je dochter of een andere familielied op het podium te staan.”