Acht acteurs, zes koeien, een koor en een motorclub

Actrice Johanna ter Steege groeide zelf op een boerderij in Twente op.

Actrice Johanna ter Steege keert dit jaar terug naar haar roots. Vanaf september is zij samen met Herman Finkers te zien in de Twentstalige film De beentjes van Sint Hildegard van Johan Nijenhuis en deze zomer speelt zij naast Huub Stapel een van de hoofdrollen in het door haar geïnitieerde theaterspektakel Hanna van Hendrik op vliegveld Twenthe in Enschede.