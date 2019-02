Model doet aangifte tegen Kempi om bedreiging

Dewi laat in RTL Boulevard weten dat dit gebeurde na opnames van een videoclip van de Eindhovense rapper toen ze nog wat gingen eten in een snackbar in Rotterdam. Het model zou namelijk niet hebben gedaan wat de rapper van haar vroeg. Zo verzocht hij haar volgens Dewi pornografische handelingen te doen. Ze stapte naar de politie omdat ze ’niet wil dat een andere vrouw dit overkomt’.

Volgens Kempi’s advocaat Justus Faber weerleggen de camerabeelden in de snackbar dat het incident heeft plaatsgevonden. Ook zegt hij dat de rapper, die vaker vast zat en een strafblad heeft met meerdere geweldsdelicten, overweegt stappen te nemen. „Hij vindt het heel vervelend.”