Jelka van Houten had mannen afgezworen

De twee, die een jaar geleden bekend maakten een setje te zijn, raakten onverwacht verliefd toen ze in hetzelfde theater speelden. Jelka is erg blij met hem. „Henry en ik denken hetzelfde, daar zit een herkenning in. Maar hij is ook iemand bij wie ik me veilig voel, vertrouwd. Ik voel me door hem gezien, of nee, ik durf hem naar me te laten kijken”, vertelt ze. „En behalve dat hij leuk en lief is, vind ik hem ook heel grappig en uniek.”

Jelka vindt het wel moeilijk dat ze door haar gestrande huwelijk minder tijd heeft met haar kinderen. „Ik zal er nooit aan wennen dat ik de helft van de tijd mijn kinderen niet zie. Ik vind het ook niet leuk dat ik, bij wijze van spreken, de helft van hun leven mis.” Met Henry heeft ze geen kinderen, maar is er wel sprake van gezinsuitbreiding: een hond. „Henry is net zo snel als ik. We hebben gewoon gezocht op Marktplaats naar iemand die een nestje had.”