Martin Garrix en Diplo op Mysteryland

In totaal zullen ruim driehonderd artiesten optreden. Bekendste namen zijn die van Dave Clarke, DJ Rush, Erick Morillo, Groove Armada, Headhunterz, Lucas & Steve, Luciano, Nicky Romero, Oliver Heldens, Paul Oakenfold, Paul van Dyk, Promo, Roger Sanchez, Sam Feldt, Showtek, Sunnery James & Ryan Marciano, Sven Väth en Wildstylez.

Op de camping van het festival is op vrijdag 23 augustus een programma voor de kampeerders, terwijl in het weekend op zaterdag en zondag speciaal voor hen diverse afterparties worden georganiseerd. De kaartverkoop voor Mysteryland 2019 is al gestart. Vorig jaar trok het festival meer dan 100.000 bezoekers uit 100 landen.