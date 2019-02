Drake is best verkochte artiest van 2018

De Canadees deed het wereldwijd zeer goed met zijn vorig jaar verschenen vijfde studioalbum Scorpion. Op de dag van verschijnen brak Drake met 132.45 miljoen streams gelijk het record van meest gestreamde albums op Spotify. In de Verenigde Staten ging de plaat 3,9 miljoen keer over de toonbank. „Drake heeft een fantastisch recordbrekend jaar gehad, een die meer waard is dan de titel van Global Recording Artist of the Year”, zegt de directeur van IFPI.

Het is de tweede keer dat Drake zich de best verkochte artiest mag noemen. „Dat Drake de award nu voor de tweede keer heeft gewonnen getuigt van de aanhoudende wereldwijde belangstelling voor hem en zijn vermogen om in contact te staan met zijn fans.” De rapper won de prijs eerder in 2016.

Op de tweede plek van de vijf best verkochte acts in 2018 staat de Zuid-Koreaanse boyband BTS. Ed Sheeran (3), Post Malone (4) en Eminem (5) maken de top vijf compleet. De Global Recording Artist of the Year Award wordt sinds 2013 uitgereikt. Ed Sheeran, Adele, Taylor Swift en One Direction waren de vorige winnaars.