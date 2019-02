Jandino vond New Yorkse comedyclubs uitdagend

Voor het programma trad Jandino op in meerdere comedyclubs. Dat mensen hem niet kenden, vond hij juist heel leuk. „Je kan je niet achter je typetjes, de Dino Show of je succes verschuilen. Dat was zo’n fijne ervaring”, vertelt hij. „Succes is nooit onderdeel van mijn plan geweest. Ik ben gewoon een entertainer.” Na de kleine clubs voelde een uitverkochte grote show in Nederland anders. „Ik weet dat ik heel hard hiervoor heb gewerkt, maar toch voelt het dan extra zoet.”

De komiek, die vanaf april te zien is in het tv-programma, zou zeker nog eens terug willen naar New York. Of hij er nou wel of niet succesvol is. „Het gaat niet om het geld, het gaat niet om de roem, het gaat om de ambacht.”