Dokter Chris Cornell wil rechtszaak afsluiten

Dokter Robert Koblin zegt in rechtbankpapieren die in handen zijn van The Blast dat Chris wel degelijk wist welke gevaren er kleefden aan de anti-angstmedicatie die hij nam. Het middel dat hij slikte kan onder meer depressies verergeren. De arts zegt dat de zanger hem heeft gevraagd hem niets te laten weten over de bijwerkingen van de medicijnen.

Vicky Cornell klaagde Koblin in november aan voor zijn aandeel in de dood van haar man. Ze stelt in haar zaak dat de dokter Chris in de laatste twintig maanden van zijn leven 940 doses lorazepam heeft voorgeschreven zonder hem ooit te zien.

De weduwe van de muzikant sprak dinsdag nog in het Amerikaanse congres over drugsproblematiek in de VS en de impact die een verslaving heeft op gezinnen. Vicky kreeg twee kinderen met Chris, die nu 13 en 14 jaar oud zijn. De zanger overleed in mei 2017, hij werd 52 jaar oud.