Nu al ophef om Patty’s schandaalboek

Afgelopen weekend bracht pagina Privé al enkele fragmenten uit het boek naar buiten en die vielen niet goed bij in elk geval voormalig Luv’-collega Marga Scheide. Over haar zei Patty onder andere dat zij vocaal de minste was van de drie en dat collega José Hoebee aan de strijd tussen Marga en haarzelf onderdoor is gegaan. En morgen – bij het verschijnen van de nieuwe editie van weekblad Privé – komen daar nog een paar verwijten bij, wanneer Marga kan lezen wat Patty nog meer te melden heeft over de zangeres die zich, volgens Patty, achter de rug van iedereen om de naam Luv’ toe eigende.

"Echt waar, ik wist niet wat ik lás"

Marga las Patty’s uitspraken in de krant, toen zij terugvloog van Ibiza naar Amsterdam en De Telegraaf door een stewardess kreeg aangereikt. „Ik wist niet wat ik lás, je moet weten dat ik nooit iets over haar zeg. Ik zal het boek lezen en als ik daarin iets tegenkom wat me niet zint, dan zal ík eens een boekje over haar open doen. En dan weet ze nu al precies wat ik ga vertellen...”

Patty Brard, die morgen 65 wordt, heeft zich de afgelopen anderhalf jaar laten volgen door bestsellerauteur Michiel van Egmond (van de voetbalboeken Gijp en Kieft) en zijn partner Antoinette Scheulderman. Zij waren bij Patty op Ibiza, gingen met haar mee naar opnamen in verschillende tv-studio’s, interviewden haar uitgebreid en beschreven ook wat zij onderweg en met collega’s beleefde.

Privé kreeg exclusief de beschikking over een exemplaar en tijdens het lezen ervan wordt al snel duidelijk dat Patty niet van plan is vrienden te maken. ’Marga heeft altijd gedaan alsof zíj Luv’ was. Alsof het allemaal om haar draaide, Terwijl zij vocaal by far de slechtste was. Dat vond José ook, José zong liever met mij. Het euvel bij Luv’ was vooral de strijd tussen Marga en Patty. En Jose is daaraan onderdoor gegaan.’.

Maar volgens de presentatrice was het bij de Dolly Dots niet anders: ’Angela Groothuizen heeft zich altijd verheven gevoeld boven de anderen, omdat zij wél iets kon. En die anderen waren dan weer beeldig om te zien...’

Over haar samenwerking met Gordon, die nog niet is afgelopen, licht ze een tipje van de sluier op. Ze is voor haar doen, in het boek, behoorlijk discreet over de uitbarstingen en aanvaringen achter de schermen, als zij de afgelopen maanden met elkaar op reis waren. ’De vierde dag was altijd moeilijk. Dan kwam er meestal een dipje, qua humeur en zo.’ Maar gelachen werd er ook: ’Als hij bekken gaat trekken of heel onaardig gaat doen, roep ik alleen maar: ’Dat is niet de afspraak. Geen Geer en Goor’. Lig ik met hem in bed in pyjama, roept-ie ineens dat ik lelijke poten heb. Alleen maar omdat hij net een bak suiker naar binnen heeft gewerkt. Dan roep ik terug: ’De enige lelijke poot in deze kamer ben jij!’

Eerste klachten

Patty kent heel veel mensen, hoort en ziet veel en niet bij alle showbizzcollega’s maakte het hart een sprongetje toen zij hoorden dat Patty met een boek zou komen.

De eerste klachten zijn dus al binnen.

Morgen in de nieuwe editie van weekblad Privé, exclusief, méér onthullingen uit De Negen Levens van Patty Brard.