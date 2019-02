André Hazes ging geregeld naar dames van lichte zeden

In een interview met het Vlaamse weekblad TV Familie doet de zanger een aantal bijzondere uitspraken. „Als we elkaars levenspatronen naast elkaar leggen, denk ik dat we steeds meer naar elkaar toe groeien”, vertelt André over zijn relatie met Monique. Zijn huidige leven staat dan ook schril contrast met een paar jaar geleden toen hij met regelmaat een prostituee bezocht. „Ja, ik was een losbol en heb vaak betaald voor die dingen”, geeft André toe.

“Waarom ik prostituees bezocht? Ik vond dat fantastisch. Dat was het. Ik vond dat het meest relaxte in die tijd. Van mijn vijftiende tot mijn achttiende. Gewoon naar binnen, geen hoofdpijn, hup, klaar. Het was niet zo dat ik er zeven dagen per week zat. Ook geen drie dagen per week. Maar ik was het zo beu: iemand tegenkomen in de stad, haar meenemen en daarna die stress: gaat ze wel naar huis? Daar heb ik nooit wat aan gevonden. Daarom kan ik ook zo trouw zijn in mijn relatie”, verklaart de zanger.

“Ik ben geen jongen die het leuk vindt iemand te ontmoeten, snel een wip te maken, en dan is het weer voorbij. Tuurlijk, ik ben jong, dus ik hou van bepaalde dingen. Maar ik vind de liefde veel belangrijker dan alles op het spel te zetten. Ik heb dat nooit begrepen.”