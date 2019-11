Ⓒ Novum RegioFoto

Vijf jaar lang werd HENK WIJNGAARD achtervolgd door een jonge vrouw, die bij geen van zijn optredens verstek liet gaan. Op haar telefoon moeten vele tientallen selfies staan, waarop de fan is afgebeeld met de ’zingende vrachtwagenchauffeur’. „Dat ze verliefd op me was, werd me al heel snel na de eerste ontmoeting duidelijk. Tot ik haar hart brak…”