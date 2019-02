’Rapper Boef bevestigt relatie’

„Powercouple 2019”, schrijft Boef bij een foto van hem en Omari. De rapper kijkt gelukkig in de camera, terwijl Selma zijn arm liefdevol aanraakt en haar gezicht tegen het zijne aandrukt. Hoewel hij er verder geen woorden aan vuil maakt, is dit volgens zijn volgers voldoende bewijs. Hij wordt overladen met felicitatie en emoji’s met hartjesogen.

Opmerkelijk genoeg krijgt Selma juist een hoop commentaar over zich heen. Zo zou ze ’moslims te schande zetten’, worden er de meest vulgaire uitspraken over haar gedaan en wordt ze uitgemaakt voor ’Kech’. Een typische uitspraak, gezien het juist Selma was die het eerder voor Boef opnam, toen hij vrouwen uit had gemaakt voor kech.

Eerder ontkende het management van Boef nog dat de rapper een relatie heeft.