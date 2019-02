Kimberley Klaver onthult geslacht van baby

Kimberly Klaver Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Kimberley Klaver kan de babykamer met blauwe kleuren inrichten, want ze is in verwachting van een zoon. Op Instagram onthult ze het geslacht van haar eerste kindje. „Blue it is #babyboy”, schrijft ze bij een foto van zichzelf in een blauwe jurk op een Spaans strand.