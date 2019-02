Jordyn Woods klapt uit de school over overspelschandaal

De 21-jarige zou hebben aangepapt met Tristan Thompson, op dat moment nog de vriend van Khloé Kardashian. Jordyn is echter de beste vriendin van Kylie Jenner, Khloé’s halfzus. Tristan is al eerder betrapt op vreemdgaan, maar zijn intieme avond met Jordyn zou voor Khloé de druppel zijn geweest. De realityster heeft de relatie met de vader van haar tien maanden oude dochter verbroken.

Jordyn maakte zelf via Facebook bekend dat ze vrijdag te gast is bij Red Table Talk, dat wordt uitgezonden via Facebook. Jada’s zoon Jaden was degene die Jordyn en Kylie jaren geleden aan elkaar voorstelde.