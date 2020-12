Na Willem-Alexander nu ook Luxemburgse groothertog onder vuur wegens vakantie

Op sociale media en in de kranten wordt het paar verweten geen goed voorbeeld te geven nu de nationale coronamaatregelen vragen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Er is in het groothertogdom zelfs een avondklok van kracht. Premier Xavier Bettel heeft woensdag op RTL Luxemburg de vakantiereis verdedigd. Hij zag ’geen enkel probleem’.

Er is immers ook geen negatief reisadvies, anders dan bijvoorbeeld in Nederland. Bovendien staat de groothertog in dagelijks contact met het paleis om zijn taken te kunnen blijven uitvoeren. Dat bleek ook wel want op 24 december ondertekende hij in Biarritz het besluit tot aanvullende coronamaatregelen. Daardoor kwam zijn buitenlands verblijf ook aan het licht.

Vakantiewoning

Het groothertogelijk paar had in de zomer ook al kritiek gekregen op een buitenlandse vakantie, deels ook in Biarritz waar ze een nieuw onderkomen hebben gekocht. De ophef in Luxemburg doet denken aan de commotie die in Nederland ontstond toen het koninklijk gezin aan het begin van de herfstvakantie met het regeringsvliegtuig naar de vakantiewoning in Griekenland vertrok.

Volgens de regels was dat toegestaan, maar minister-president Mark Rutte had net enkele dagen eerder alle niet-noodzakelijke reizen afgeraden. Willem-Alexander keerde een dag later terug en betuigde via een videoboodschap zijn spijt over de reis.