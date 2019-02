Relatie Bella Thorne en YouTube-ster voorbij

„Tan en ik zijn niet meer samen. Hou alsjeblieft op met vragen. We houden van jullie”, was de boodschap van Bella, die een jaar samen was met de YouTube-ster. Ook Tana bevestigde het nieuws op social media. „Ik hou van haar begrijp dat niet verkeerd. Ze heeft mijn leven voor altijd veranderd. Ik wil het er verder niet over hebben, maar er speelt niets negatiefs tussen ons”, tweette ze, gevolgd door een gebroken hart-emoji.

In oktober bevestigde Bella dat ze een relatie had met zowel Tana als met Mod Sun. Volgens E! zijn de voormalig kind-ster en de zanger wel nog bij elkaar.