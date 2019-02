Birdman-regisseur wordt voorzitter Cannes-jury

„Cannes is een festival dat van belang is geweest voor mij sinds het begin van mijn carrière. Ik ben vereerd en blij om dit jaar terug te keren met de gigantische eer om hoofd te zijn van de jury”, liet de regisseur weten.

Iñárritu is onder andere bekend van de films Birdman en The Revenant, die allebei meerdere Oscars in de wacht sleepten. Zijn debuutfilm Amores Perros werd in 2000 voor het eerst vertoond op het festival in Cannes. Daar won het de Grote Prijs van Cannes, en later werd de film genomineerd voor een Oscar. De regisseur was twee jaar geleden voor het laatst te zien in Cannes, met de korte film Carne y Arena.

Pierre Lescure, directeur van het filmfestival, en Thierry Frémaux, de artistiek directeur, roemden Iñárritu als een „regisseur met lef die vol verrassingen zit, maar ook een man met duidelijke overtuigingen.” Beiden noemden ze het ’erg zeldzaam’ dat de filmmaker had toegezegd om juryvoorzitter te worden.

Het Cannes Film Festival loopt dit jaar van 14 tot 25 mei.