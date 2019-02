Ty Dolla $ign sluit deal met justitie

Ty Dolla $ign werd in september door de politie van Atlanta gearresteerd voor drugsbezit. Agenten roken marihuana in de auto van de rapper die kort daarna zou optreden met G-Eazy en Lil Uzi Vert. In het voertuig vonden ze niet alleen marihuana, maar ook cocaïne.

Vorige week sloot Ty Dolla $ign een deal met justitie. Hij beloofde de openbaar aanklager een online drugspreventieprogramma te volgen en dertien weken de soft- en harddrugs af te zweren. Ty, wiens echte naam Tyrone William Griffin Jr. luidt, werkt de komende tijd mee aan drugstesten.