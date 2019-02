Miljuschka overvallen door verhuis-emoties

Miljuschka Witzenhausen verlaat woensdag na 4,5 jaar haar vrijgezellenflatje in Amstelveen om te gaan samenwonen op de woonboerderij die ze met haar vriend Philip aan het verbouwen is. „Ondanks dat ik heel veel zin heb in ons nieuwe avontuur moest ik vandaag even huilen toen ik om me heen keek”, schrijft ze op Instagram. „Dank je wel lief huis voor je geborgenheid en steun.”