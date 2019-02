Dries en Honoria Roelvink gaan de strijd aan met elkaar

Andere bekende Nederlanders die met Jan Versteegh een duo vormt zijn Rick Brandsteder, Giel de Winter en Roué Verveer. Leonie ter Braak speelt de show met Olcay Gulsen, Monique Smit, Edsilia Rombley. De eerste uitzending is op 20 maart te zien op Net5.

In de door Gordon gepresenteerde studioshow Mars tegen Venus beantwoorden de duo’s vragen over het andere geslacht. Het gaat erom wie de andere sekse het beste kent: de mannen of de vrouwen? In de studio zijn honderd vrouwelijke en honderd mannelijke publieksleden aanwezig. De duo’s moeten inschatten wat de meerderheid van het publiek antwoordt.