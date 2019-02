Populariteit Shallow neemt vlucht na Oscars

Wereldwijd werd Shallow op de dag na de Oscars 5,3 miljoen keer gestreamd via Spotify. Dat is ruim twee keer zo veel als zondag. Op YouTube behoren de twee officiële clips al dagen tot de meest bekeken muziekvideo’s. In de afgelopen 24 uur waren ze samen goed voor ruim 11 miljoen kliks. In de wereldwijde iTunes-lijst staat Shallow bovenaan, gevolgd door Lady Gagas Always Remember Us This Way, ook uit de film A Star Is Born.

Het intieme optreden van Lady Gaga en Bradley Cooper werd zondagnacht op sociale media en in de zaal euforisch ontvangen. Het lied werd even later bekroond met een Oscar voor beste filmnummer.